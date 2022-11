Toch demonstranten naar de Dam ondanks afblazen demonstratie

Ondanks dat de organisatie een demonstratie zondag zelf had afgeblazen, zijn er toch enkele honderden mensen naar de Dam in Amsterdam gekomen. Ze staan met vlaggen en spandoeken. De politie houdt een en ander in de gaten.

Volgens een woordvoerder van de politie is de sfeer op de Dam rustig en gemoedelijk. Er zouden ook zo’n twintig mensen op het H.M. van Randwijkplantsoen staan maar die zijn volgens de politie inmiddels vertrokken. Een groep van vijftien tot maximaal twintig tegendemonstranten, met de vlag van antifascisten, is door de politie naar de andere kant van de Dam geleid. Daar zijn ze bij het monument op de Dam gezet door de politie.

Samen voor Nederland had een demonstratie geannuleerd waarvoor complotdenker David Icke was uitgenodigd. Die werd vorige week de toegang tot het land geweigerd. De komst van Icke zorgde voor maatschappelijke onrust in Amsterdam en daarbuiten. Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite.

De organisatie van de demonstratie zond ook een geluidsfragment uit van complotdenker David Icke. Daarin noemde Icke de situatie rondom zijn verbanning “belachelijk”.

De gemeente Amsterdam had de plek van de manifestatie al verplaatst van de Dam naar het Museumplein. Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israƫl) had een tegendemonstratie aangekondigd, maar ook die is geannuleerd. De politie houdt zondag ook de situatie op het Museumplein in de gaten.

De demonstratie van Samen voor Nederland was gericht tegen het kabinet-Rutte.