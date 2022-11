Vragen bij vakbond FNV over dodelijke steekpartij tbs-kliniek

Vakbond FNV heeft veel vragen over de dodelijke steekpartij in tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug. Het incident komt volgens FNV-bestuurder Yntse Koenen (Overheid) niet alleen als schok voor de medewerkers van de Overijsselse kliniek zelf, maar voor alle medewerkers van gevangenissen en andere justitiële inrichtingen.

Een patiënt van de kliniek stak zaterdag een medewerker dood en verwondde twee anderen, sloot zich op in een andere ruimte en probeerde brand te stichten. Daarna pleegde hij zelfmoord. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

“Dit is enorm schrikken. En ook aanleiding tot grote zorg. Ik heb direct contact opgenomen met de directeur-generaal van de Dienst Justitiële Inrichtingen en gezegd dat de onderste steen boven moet komen”, zegt Koenen. “Dit zijn incidenten met een heel grote impact. Als FNV kunnen we op dit moment alleen maar meeleven met personeel en nabestaanden.”

Bij FNV leeft onder andere de vraag hoe de gedetineerde zich toegang kon verschaffen tot de personeelsruimte. Ook is het van belang om te weten of het personeelsteam op orde was. “Dan gaat het niet alleen om het aantal, maar ook of het een stabiel team was dat op elkaar is ingespeeld. Dat soort vragen doemen op, maar het onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd.”

In zijn algemeenheid ziet Koenen dat de werkdruk hoog is in gevangenissen en andere penitentiaire inrichtingen, waaronder ook de inrichtingen waar psychiatrische zorg wordt verleend. Maar hij wil dit structurele probleem niet direct in verband brengen met de fatale steekpartij in Balkbrug zonder de exacte feiten te kennen. “Dit onderzoek moet op de eigen merites worden beoordeeld.”