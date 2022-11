VVD-fractie nog niet akkoord met asielwet, praat maandag verder

De VVD-fractie in de Tweede Kamer is nog niet akkoord met een nieuwe wet die het mogelijk moet maken een betere spreiding van asielzoekers over gemeenten af te dwingen. Maandag praat de grootste regeringsfractie daar verder over. Of er dan ook in de coalitie een besluit over kan worden genomen, is volgens ingewijden niet zeker.

Vrijdag klonk in Den Haag nog optimisme dat de coalitiefracties dit weekeinde een akkoord zouden kunnen sluiten over de wet, waar al weken over wordt onderhandeld. Een nieuw voorstel van verantwoordelijk VVD-staatssecretaris Eric van der Burg had zijn partijgenoten over de streep moeten trekken, maar dat is dus nog niet gelukt.

De andere regeringspartijen, D66, CDA en ChristenUnie, willen dat gemeenten uiteindelijk kunnen worden gedwongen om opvangcentra te regelen, als zij dat weigeren. Het kabinet zit op diezelfde lijn, maar de VVD verkiest vrijwilligheid boven dwang en ziet meer in het belonen van gemeenten die extra mensen opvangen.

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben geĆ«ist dat Van der Burg uiterlijk maandag een wetsvoorstel klaar heeft. De bewindsman zei vrijdag nog dat hij daar graag aan wilde voldoen. “Ik heb al twee keer eerder een deadline moeten laten passeren en ik wil dit liever niet nog een keer.”