Akkoord: ov toegankelijker voor mensen met beperking

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft met regionale bestuurders, ov-bedrijven en spoorwegbeheerder ProRail afgesproken om het openbaar vervoer (ov) toegankelijker te maken. Zij hebben afgesproken dat de reisinformatie duidelijker wordt, haltes en perrons beter toegankelijk worden en wie dat nodig heeft kan rekenen op reisassistentie. Zulke afspraken waren al gemaakt met de NS, maar nog niet zoals nu met alle ov-bedrijven.

De afspraken zijn gericht op de lange termijn: in 2040 moet het openbaar vervoer toegankelijk zijn voor iedereen. Maar veel maatregelen moeten binnen korte tijd al effect hebben. De belangenorganisatie Ieder(in) heeft zich maandag beklaagd dat reizen in het openbaar vervoer op dit moment bijna onmogelijk is voor mensen met een beperking. Het is erg druk in de treinen omdat deze zijn ingekort en de dienstregeling is verschraald vanwege personeelstekorten. Dat is bijvoorbeeld vervelend voor mensen in een rolstoel. Daar komt bij dat reisassistentie niet altijd beschikbaar is.

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat het maandag gesloten bestuursakkoord niet het “toverstokje” is waarmee deze problemen in een keer worden opgelost. “Aan de problemen met het personeelstekort kunnen we nu niet direct iets doen.” Maar er zijn nu wel duidelijkere afspraken waar naar verwezen kan worden, bijvoorbeeld waar het reisassistentie betreft.