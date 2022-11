Campagne: ouders moeten niet drinken in bijzijn kinderen

De Alcoholalliantie AAN, een samenwerkingsverband van gezondheidsorganisaties dat de alcoholproblematiek te lijf wil, begint maandag met een nieuwe campagne. Daarmee moeten ouders ervan worden overtuigd dat ze beter niet kunnen drinken in het bijzijn van hun kinderen, omdat die hun gedrag overnemen.

Nu heeft bijna de helft van de Nederlandse scholieren van 12 tot en met 16 jaar al eens alcohol gedronken, weet de organisatie, en dat komt deels door de ouders.

AAN wijst op de resultaten van een nieuw onderzoek onder 500 ouders van gemiddeld 39 jaar, en uit alle provincies en met verschillende opleidingsniveaus, dat afgelopen maand werd uitgevoerd door de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ongeveer 40 procent van de ouders zei zeer recent gedronken te hebben in het bijzijn van hun kind of kinderen. En dat terwijl bijna 68 procent toegaf te weten dat kinderen het gedrag van hun ouders kopiƫren, ook als het om alcoholgebruik gaat.

In het hele land doen volgens AAN regionale en lokale organisaties mee aan de campagne Zien drinken, doet drinken.