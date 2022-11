Coalitie wil 40 miljoen in fonds voor starters op woningmarkt

Er moet vanuit de overheid 40 miljoen euro naar een fonds voor starters op de woningmarkt, vinden de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het CDA kwam met het voorstel, om het zo makkelijker te maken een eerste huis te kopen. De regeling gaat alleen gelden voor nieuwbouw.

Het geld moet beschikbaar worden gemaakt vanuit het onlangs opgerichte Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen, een initiatief van Stichting OpMaat. Het fonds is bedoeld voor starters met een jaarinkomen van 40.000 tot 60.000 euro bruto. Zij kunnen een korting krijgen van 75.000 euro op de aankoopprijs. Dit moeten zij wel weer terugbetalen als zij later hun woning verkopen.

Volgens de indiener van het voorstel Jaco Geurts (CDA) moet de bijdrage “een steuntje in de rug” zijn voor starters. Het fonds had om 82 miljoen euro gevraagd. Volgens een woordvoerder van het CDA was 40 miljoen euro het maximale wat nu te vinden was in de begroting.