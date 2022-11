Groep CU-leden is vertrouwen kwijt in coalitiepartner VVD om asiel

Een aantal leden van de ChristenUnie wil dat de partij op het congres eind november desnoods het vertrouwen opzegt in coalitiepartner VVD. De leden komen met een motie waarin gesproken wordt van een “vertrouwensbreuk”, omdat de VVD de asieldeal lijkt op te blazen, zegt initiatiefnemer Ben Bloem, ChristenUnie-fractievoorzitter in Apeldoorn. “De ChristenUnie heeft haar meloenen in deze deal al moeten slikken”, aldus Bloem. “En de VVD lijkt dat de weigeren.”

Maandag was de deadline om moties in te dienen voor het congres, dat op 26 november wordt gehouden. Bloem en andere leden die het initiatief steunen, hadden nog goede hoop dat er afgelopen weekeinde sprake zou zijn van een doorbraak. Maar die bleef uit. De VVD verzet zich tegen de deal. Dinsdag zal partijleider en premier Mark Rutte de fractie bijpraten over de instroom. Daarmee hoopt de partijtop de Tweede Kamerfractie te kunnen overtuigen. VVD’er Eric van der Burg is als staatssecretaris van Asiel verantwoordelijk voor de deal. Dat de VVD de hakken in het zand zet, maakt dus ook dat er een kabinetscrisis dreigt.

Dat de leden van de ChristenUnie de druk opvoeren op de Tweede Kamerfractie om niet te buigen voor de liberalen, voert de spanning in de coalitie verder op. Maar “een kabinetscrisis is niet een doel op zich”, aldus Bloem. “Ook ik zit niet op nieuwe verkiezingen te wachten.” Eerder nam hij al het initiatief voor een extra partijcongres over het onderwerp. “De ChristenUnie heeft ook heel veel moeite met onderdelen uit deze deal.” Hij begrijpt dat hetzelfde geldt voor de VVD. “Maar afspraak is afspraak.” Hij vindt ook dat CDA en D66 “angstvallig stil” zijn.

Bloem hoopt erop dat hij zijn motie straks kan intrekken, omdat de VVD alsnog overstag gaat. Maar de lokale politicus ziet dat een aantal VVD-leden ook al een motie tegen de asielwet heeft klaarliggen. De liberale partij houdt een week voor de ChristenUnie, op 19 november, een congres. “Wat zij kunnen, kunnen wij ook”, zegt Bloem grappend. De ChristenUnie is dan de kleinste regeringspartner, “dat maakt ons niet een minder volwaardig deel van de coalitie”.

Na een eerdere motie tegen het stikstofbeleid, zou een uitspraak tegen de asielwet een gevoelige tik op de vingers van de VVD-top zijn.