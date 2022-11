Ieder(in): treinreis voor mensen met beperking niet te doen

Het is bijna onmogelijk voor mensen met een beperking om met het openbaar vervoer te reizen, zegt Ieder(in). De belangenvereniging bevestigt na berichtgeving van NU.nl dat er voor mensen met een beperking vanwege de personeelstekorten vaak geen reisassistentie beschikbaar is, waardoor zij de trein niet in kunnen.

“Het is voor mensen in een rolstoel bijvoorbeeld te druk in de korte treinen, of er is geen reisassistentie beschikbaar”, aldus Martin Boerjan, beleidsmedewerker Mobiliteit en toegankelijkheid bij Ieder(in). “Ook merken we dat mensen soms het station niet eens inkomen omdat de lift het niet doet. Er zijn veel variabelen die het reizen met de trein onzeker maken voor deze groep, waardoor mensen reizen mijden en thuisblijven.”

Ook bij alternatief vervoer zijn problemen vanwege personeelstekorten te merken. “Bijvoorbeeld bij het taxivervoer, zoals Valys of leerlingenvervoer, waardoor mensen met een beperking dus vaak geen alternatief hebben om te reizen als het via de NS niet lukt, en daardoor het risico lopen dat ze gewoon thuis vast komen te zitten.”

Volgens Boerjan zouden NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen moeten bekijken hoe het probleem kan worden opgelost. Vooralsnog was NS maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Via een petitie van de progressieve burgerbeweging DeGoedeZaak worden handtekeningen ingezameld voor een toegankelijker ov. Inmiddels hebben bijna zeshonderd mensen deze ondertekend.