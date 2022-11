Marechaussee: aantal arrestanten bij acties Schiphol richting 300

Het aantal mensen dat zaterdag bij klimaatacties op Schiphol is aangehouden is hoger dan aanvankelijk gemeld. Volgens een woordvoerder van de marechaussee werd eerst uitgegaan van ruim tweehonderd aanhoudingen, maar bleken later richting de driehonderd mensen te zijn geregistreerd.

Alle arrestanten werden na registratie en identificatie heengezonden. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen hoe hun zaken worden afgedaan, liet een woordvoerster weten.

De actievoerders zouden zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer het betreden van verboden terrein en vernieling van bijvoorbeeld het hekwerk. Ook wordt nog gekeken naar mogelijke schade aan privéjets.

Zo’n vierhonderd activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion kwamen zaterdagmiddag onder meer na het doorzagen van een hek met een slijptol het terrein van Schiphol-Oost op, waarvandaan de zaken- en priv√©vluchten met kleine vliegtuigen worden afgehandeld. Een deel van de actievoerders ketende zich vast aan een aantal toestellen, anderen fietsten rond op het platform.

Eerder op de dag waren er ook al klimaatacties op de luchthaven, onder meer op Schiphol Plaza. De actie met de slijptol overviel de marechaussee. Volgens een woordvoerder zijn – toen duidelijk werd dat er een grote groep actievoerders onderweg was naar Schiphol-Oost – direct eenheden gestuurd. De betogers gingen echter vliegensvlug te werk. Ze haalden uit een vrachtwagen een slijptol tevoorschijn en zaagden het hek door. “De surveillerende eenheden werden vervolgens overlopen door honderden demonstranten”, aldus de woordvoerder, die de actie beschrijft als “een soort bestorming van het Capitool”.