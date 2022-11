De NS laat opnieuw minder treinen rijden in aanloop naar de nieuwe dienstregeling op 11 december. Op een aantal trajecten rijden vanaf maandag, vanwege het personeelstekort, minder treinen in de daluren en op vrijdag de hele dag. Ook rijden er minder treinen in de spits. Zo wil de NS ervoor zorgen dat treinen minder vaak op het laatste moment uitvallen.

De beperkingen gelden voor de intercity’s tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal, tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal, tussen Alkmaar en Haarlem en tussen Schagen en Alkmaar. Ook op zo’n vijftien trajecten van sprinters wordt de dienstregeling aangepast.

Eerder voerde de NS al een beperking in voor de dienstregeling op 22 intercity- en 20 sprintertrajecten.