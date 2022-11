Onderwijsbonden kraken bonusplan voor wie meer les wil geven

Onderwijsbonden AOb en CNV Onderwijs zien niks in de bonus waarmee het kabinet deeltijdleerkrachten wil verleiden om langer te werken om zo het schreeuwende tekort aan mensen voor de klas te beperken.

Vakbond CNV vindt dat de arbeidsvoorwaarden in hun geheel moeten worden verbeterd en dat met name de werkdruk omlaag moet. “Mensen werken nooit parttime omdat ze minder willen verdienen, maar vaak wel omdat ze de zwaarte van een volle baan niet aankunnen.” Mocht zo iemand toch voor de bonus zwichten, dan is de kans volgens de bond groot dat deze leerkracht zich na een tijdje ziek moet melden. En dan heb je dus helemaal niks, aldus het CNV.

Voor het mbo vindt de bond de bonus al helemaal geen goed idee, omdat veel onderwijzenden daar ook deels in het bedrijfsleven werken, hetgeen het beroepsonderwijs juist ten goede komt.

Ook bij de AOb zien ze een totaalaanpak van de problemen in het onderwijs als enige oplossing. De bond pleit om te beginnen voor minder werkdruk door kleinere klassen en het liefst ook minder administratieve rompslomp voor de onderwijskrachten. Ook zou er gratis kinderopvang moeten worden aangeboden zodat het gemakkelijker wordt om meer werk buitenshuis te verrichten.

De bond vindt het op zich goed dat er over allerlei oplossingen wordt gedacht, maar die bonus gaat het in ieder geval niet worden. De AOb zou willen weten wat er dan wordt gedaan voor mensen die al jaren fulltime werken, want die zouden dan eigenlijk met terugwerkende kracht moeten worden gecompenseerd.

Bovendien ziet de AOb een taak voor de werkgevers in het onderwijs. Die bieden juist nog heel vaak kleine hoeveelheden uren aan en zouden gewoon met zoveel mogelijk voltijdsfuncties moeten adverteren. Met allemaal kleine parttimecontracten wordt het werk er onder meer door alle overdrachten ook niet altijd gemakkelijker op, stelt de bond.