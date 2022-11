PvdA en GroenLinks willen opkoopverbod voor koopwoningen

Beleggers mogen als het aan de PvdA en GroenLinks ligt straks geen koopwoningen meer opkopen en gaan verhuren. De oppositiepartijen dienen deze week een initiatiefwet in die dat onmogelijk maakt tijdens een begrotingsdebat over wonen in de Tweede Kamer.

Vastgoedbeleggers hebben de afgelopen jaren op grote schaal woningen opgekocht, om die vaak tegen zeer hoge huurprijzen te verhuren. Een van de gevolgen daarvan is dat met name starters grote moeite hebben ertussen te komen op de koopmarkt, en daardoor juist aangewezen zijn op diezelfde dure huurwoningen. Ook drijven beleggers de prijzen op de toch al overspannen woningmarkt verder op.

Onder meer met een hogere overdrachtsbelasting voor beleggers heeft het kabinet geprobeerd dit probleem aan te pakken. Ook hebben sommige gemeenten een zelfbewoningsplicht ingesteld. Maar deze maatregelen hebben volgens de linkse partijen onvoldoende effect gehad. Nog altijd is Nederland “een walhalla voor pandjesbazen en huisjesmelkers”, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

“Zorgen voor betaalbare woningen is een taak van de overheid”, aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij wil dat huizen “niet langer een beleggingsobject zijn maar weer een thuis voor gewone gezinnen”. Een opkoopverbod moet daar wat hem betreft voor zorgen.

De partijen vinden wel dat mensen hun koopwoning maximaal een jaar moeten kunnen verhuren als zij voor werk of studie naar het buitenland gaan. Ook willen zij een uitzondering maken voor mensen die op proef samenwonen. Daarnaast moeten gemeenten ontheffing kunnen aanvragen als zij vinden dat het voor de leefbaarheid in een wijk nodig is dat er meer particuliere huurwoningen zijn.