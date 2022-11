Rutte op klimaattop: liever plannen uitvoeren dan stapelen

Voor premier Mark Rutte is het uitvoeren van bestaande klimaatafspraken een van de hoofdzaken op de klimaattop in Egypte. “We moeten oppassen dat we weer allemaal nieuwe plannen gaan stapelen op de oude plannen. Het is ontzettend belangrijk dat we ons committeren aan de uitvoering”, zegt hij. Het vergoeden van schade die voortkomt uit de gevolgen van klimaatverandering, waarover op de top voor het eerst officieel wordt gesproken, noemt hij “een heel gevoelige discussie”.

“Er dreigt een beetje een stapeling te ontstaan van de 100 miljard én het schadeherstel. De vraag is hoe je dat met elkaar combineert”, aldus Rutte. De 100 miljard die hij noemt, is het jaarlijkse bedrag dat rijke landen hebben toegezegd om ontwikkelingslanden te helpen met het vergroenen van hun economie en het aanpassen aan een steeds warmere wereld, met alle gevolgen van dien. Dat bedrag is nog nooit geheel geleverd: de teller staat op 83 miljard en een groot deel daarvan zijn leningen.

Rutte vindt overigens wel dat Afrikaanse landen meer hulp moeten krijgen voor die adaptatie. Hij wees er nog eens op dat Nederland de komende jaren het budget voor klimaatfinanciering met de helft wil verhogen, tot 1,8 miljard euro. De helft daarvan moet van private partijen komen.

Ondanks de moeizame relatie tussen de Verenigde Staten en China is de premier “gematigd optimistisch” over de vooruitgang die in Sharm-el-Sheikh kan worden geboekt. Als wereld “moeten we voorkomen dat we naar een ramp toegaan”, voegt hij eraan toe.

De oorlog in Oekraïne hangt volgens de premier “als een schaduw boven de top”. Met de Russische delegatie wil hij, net als andere Europese leiders, niet praten. “Dat heeft pas zin als Rusland zijn agressie stopt.” Praten zou de Russen “het gevoel kunnen geven dat er iets te ritselen valt.”

Mede vanwege de energiecrisis waar Europa door de inval in is beland, wil Nederland zich niet geheel houden aan een afspraak die het vorig jaar maakte op de klimaattop in Glasgow. De overheid zou eind dit jaar volledig stoppen met zogeheten exportkredietverzekeringen voor fossiele energieprojecten in het buitenland. Omwille van de leveringszekerheid van Europa zijn echter uitzonderingen toegestaan. “Onze ambitie is nog steeds om er helemaal mee te stoppen”, zegt Rutte. “Maar je kunt je ogen niet sluiten voor de geopolitieke situatie.”

Rutte heeft op de zogenoemde COP27 ook nog een afspraak met Oman, over samenwerking op het gebied van groene waterstof. Een soortgelijke afspraak om de mogelijkheden daarvoor te verkennen, werd vorig jaar getekend met Namibië. Rutte hoopt dat meer landen zullen volgen. Groene waterstof is namelijk “een cruciale pilaar onder de energietransitie”, aldus de premier.