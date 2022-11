Rutte overlegt met VVD-fractie over asieldeal

Premier Mark Rutte schuift dinsdag aan bij het fractieoverleg van zijn partij VVD om zijn partijgenoten in de Tweede Kamer te overtuigen van de asieldeal, bevestigt de premier. Rutte zal de liberale fractie vooral bijpraten over wat het kabinet doet om de asielinstroom te beperken. De Kamerfractie van de VVD ziet weinig in de asielplannen van hun eigen staatssecretaris, onder meer omdat er bezwaar tegen is dat gemeenten in de nieuwe asielwet kunnen worden gedwongen opvanglocaties in te richten.

Het afgelopen weekend hebben de coalitiepartijen geprobeerd om er samen uit te komen, zonder resultaat. De andere coalitiefracties D66, CDA en ChristenUnie staan wel achter het voorstel van verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (zelf ook van de VVD) om gemeenten desnoods te dwingen asielzoekers op te vangen, maar krijgen daarin de VVD niet mee. De betrokkenen hebben de afgelopen meermaals met elkaar gesproken over de plannen.

Bronnen verwachten maandag geen doorbraak meer, lieten ze eerder al weten. Daardoor wordt het eerder gestelde ultimatum van burgemeesters in het Veiligheidsberaad om er maandag uit te komen niet gehaald. Die hebben Van der Burg nu in feite een dag extra gegeven door hun vergadering een dag te verschuiven naar dinsdagavond. Het akkoord zou dan op tafel moeten liggen, zegt een woordvoerder van het beraad.

Ligt er dan nog geen wet, dan gaan de burgemeesters hun vervolgstappen bespreken. Eerder lieten ze via voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, weten dat ze geen rol meer willen spelen in het onderwerp als er voor de gegeven deadline geen asieldeal is.