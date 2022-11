Rutte praat op klimaattop over waarschuwingssystemen en waterstof

Premier Mark Rutte zal maandag op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh onder meer deelnemen aan een bijeenkomst over waarschuwingssystemen voor klimaatgerelateerde rampen. Ook is het de bedoeling dat hij een intentieverklaring met Oman tekent over groene waterstof. Net als andere leiders die naar de top komen, geeft Rutte verder een korte toespraak tot de delegaties. En hij zal een-op-eengesprekken voeren met andere leiders. Aan dat schema wordt nog gewerkt, laat zijn woordvoerster weten.

Waterstof wordt gezien als een belangrijke schone vervanger van fossiele brandstoffen, vooral voor de industrie en het zware vervoer. Het is volkomen schoon in het gebruik. Om het op een milieuvriendelijke manier te produceren is wel veel elektriciteit nodig. Als die wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens, heet het groene waterstof. Een zonnig woestijnland als Oman heeft daar goede kaarten voor in handen.

Op de vorige top, in Glasgow, maakte Nederland ook al afspraken met Namibiƫ om te gaan samenwerken op het gebied van waterstof. De inhoud van de afspraak met Oman wordt maandag duidelijk.

Rutte sluit zijn bezoek aan de zogeheten COP27 af met een werkdiner met Nederlandse jongeren die ook in Sharm-el-Sheikh zijn. Daarbij schuiven zowel de Nederlandse VN-jongerenvertegenwoordigers als leden van de Jonge Klimaatbeweging aan.