Twitteraccount Eindhovens Dagblad maandag nog steeds overgenomen

Het Twitteraccount @ED_Eindhoven van het Eindhovens Dagblad is maandagochtend nog steeds in handen van vreemden. Zondag namen rond 18.30 uur onbekenden het account over. ED-hoofdredacteur Joris Roes zegt dat er alles aan gedaan wordt om het account terug te krijgen, “maar we zijn afhankelijk van Twitter”.

“We krijgen Twitter nog niet te pakken”, aldus Roes maandagochtend. “We proberen ze echt te bestoken maar ze zijn heel lastig te bereiken. We balen enorm.” Het dagblad gebruikt nu @ED_Regio om zijn lezers te informeren.

Het account werd zondagavond door onbekenden omgedoopt tot AJAX FANS en riep onder meer op tot het stemmen op politieke partijen PVV en Forum voor Democratie. In de loop van de avond kreeg het account andere namen, zoals D66 AANHANGER.

Het overnemen van het account gebeurde kort voordat de Eredivisiewedstrijd Ajax-PSV was afgelopen. De Amsterdammers verloren met 1-2.