Universiteiten lanceren platform voor bedreigde wetenschappers

Universiteiten lanceren maandag het platform WetenschapVeilig. Wetenschappers die bedreigd of geïntimideerd worden kunnen op de website terecht voor hulp.

Volgens koepelorganisatie Universiteiten van Nederland krijgen “te veel” wetenschappers de laatste jaren te maken met onlinehaatberichten, fysieke bedreigingen of intimidatie aan huis. Voorzitter Pieter Duisenberg noemt de bedreigingen “een aanval op de academische vrijheid”.

Veel universiteiten hebben speciale teams met bijvoorbeeld veiligheidsspecialisten of juristen die wetenschappers kunnen bijstaan als ze worden bedreigd, zo legt Universiteiten van Nederland uit. WetenschapVeilig moet het makkelijker maken voor mensen om de juiste hulp te vinden. Een melding van bedreiging wordt vanuit het platform doorgestuurd naar de werkgever, die vervolgens contact opneemt met de melder. Daarnaast is er ook een telefonische meldkamer, die 24 uur per dag bereikbaar is.

Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) werken mee aan WetenschapVeilig. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf is maandag bij de lancering van het platform.