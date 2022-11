Van der Burg tegen ongeduldige Kamer: asielwet is nog niet klaar

Het voorstel voor een nieuwe asielwet om de opvang van asielzoekers beter te spreiden over gemeenten, is nog niet klaar, meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een korte brief aan de Tweede Kamer. De Kamer wilde maandagmiddag opheldering over het slepende coalitieoverleg over het plan van Van der Burg. “Het is onwerkbaar om steeds vanuit de media te moeten vernemen hoe de zaken ervoor staan”, stelden de linkse partijen SP, GroenLinks en PvdA. Een meerderheid steunde het verzoek om opheldering.

Maandag wilden de burgemeesters van het Veiligheidsberaad een wetsvoorstel op tafel hebben, maar het is de bewindsman nu voor de derde keer niet gelukt om een deadline te halen. “Ondanks alle inzet die de afgelopen weken gepleegd is, is er op dit moment nog geen afgerond wetsvoorstel dat in consultatie kan worden gebracht”, is het enige wat Van der Burg erover kwijt wil. De gesprekken duren voort en als het klaar is, zal hij de Kamer informeren.

De onderhandelingen over een nieuwe wet verlopen stroef omdat de fractie van de VVD, de eigen partij van de staatssecretaris, er onder meer moeite mee heeft dat gemeenten kunnen worden gedwongen asielzoekers op te vangen. De andere partijen in de coalitie D66, CDA en ChristenUnie zijn wel voor dwang als gemeenten blijven weigeren opvang te regelen. Ook het kabinet verkiest die lijn. De VVD-fractie ziet er meer heil in om gemeenten te belonen als ze meewerken.

Het overleg over een nieuwe wet is al weken gaande. Van der Burg wilde het wetsvoorstel op 1 oktober al klaar hebben en daarna de dag voor het herfstreces, op verzoek van de Tweede Kamer. Maar ook dat lukte niet.

Eerder maandag werd duidelijk dat de VVD er ook dit weekend niet uitkwam. Van der Burg had vergeefs geprobeerd de VVD-fractie te overtuigen met een nieuw voorstel. De VVD-Kamerleden willen dinsdag eerst verder vergaderen over het onderwerp, samen met partijleider en premier Mark Rutte. Maandag lukt dit niet, omdat hij in Egypte is voor de klimaattop. Van der Burg zal zelf dinsdag niet bij het fractieoverleg aanwezig zijn, zegt zijn woordvoerder.

De vergadering van het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters is uitgesteld naar dinsdagavond, zodat Van der Burg bij die onlinebijeenkomst kan aanschuiven. De bewindsman heeft maandagavond een lang Kamerdebat over migratie. Als er dinsdagavond nog steeds geen akkoord is over de asielwet, bespreken de burgemeesters wat ze gaan doen. Voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, heeft eerder gezegd dat burgemeesters “serieus bespreken of zij nog langer een rol kunnen spelen in dit onderwerp” als de deadline niet zou worden gehaald.