30 miljoen illegale sigaretten in loods bij grens met België

In een loods op industrieterrein Hazeldonk, aan de grens met België, hebben rechercheurs vorige week ongeveer 30 miljoen sigaretten gevonden. In de haven van Antwerpen werd een even grote lading in beslag genomen. Alle sigaretten zijn vernietigd. Vijf mensen zijn gearresteerd, meldt de FIOD, de recherche van de Belastingdienst.

Drie verdachten komen uit Nederland. Ze zijn 58, 37 en 25 jaar oud en wonen in Breda en Den Haag. De twee andere verdachten komen uit België. Alle vijf mensen zijn inmiddels weer vrij, maar blijven verdacht.

Volgens de FIOD is het nog niet bekend in welk land de sigaretten moesten worden verkocht. Als dat Nederland was, zou de schatkist door de smokkel ongeveer 14,6 miljoen euro aan accijnzen zijn misgelopen.

Het onderzoek werd uitgevoerd met de douanes in Groot-Brittannië en België.