Asielopvang blijft gespreksonderwerp voor burgemeesters

De crisis in de asielopvang blijft het belangrijkste onderwerp voor de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Dinsdagavond hebben zij een digitale vergadering met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over hoe de opvang van vluchtelingen er volgend jaar uit moet zien. Het Veiligheidsberaad heeft daartoe een voorstel gedaan, maar daarvoor is een voorwaarde dat het asielakkoord er komt. Als dat niet gebeurt, verandert alles, aldus de burgemeesters. Later dinsdag moet blijken of de coalitiefracties in de Tweede Kamer het eens kunnen worden over het akkoord.

Ook plaatsen voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en woonruimte voor statushouders worden dinsdag weer besproken. Het NIDOS, de organisatie die de voogdij voor minderjarige asielzoekers heeft, slaakte kortgeleden een noodkreet over het gebrek aan opvangplekken. Er zijn er nog honderden nodig. Tevens is er nog steeds een groot gebrek aan woonruimte voor statushouders, mensen die in Nederland mogen blijven. Daardoor blijven statushouders in asielzoekerscentra wonen en daardoor is daar ook weer te weinig plaats voor nieuwe bewoners.

Het huisvesten van statushouders is een taak voor gemeenten. Het regelen van noodopvangplekken echter niet. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad willen dat daar onderhand een eind aan komt.