Burgemeester wil protest Greenpeace op Schiphol kunnen verbieden

Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer, wil demonstraties van Greenpeace in veiligheidsrisicogebieden zoals Schiphol bij voorbaat kunnen verbieden. Dat wil zij kunnen doen vanwege de actie van klimaatactivisten van onder meer Greenpeace afgelopen zaterdag, aldus een woordvoerder van de burgemeester. Greenpeace zegt verbijsterd te zijn. De activisten bezetten zaterdag het gedeelte waar privéjets staan op Schiphol-Oost. “Als Schiphol doorgaat met vervuilen zonder klimaatplan, komen we zeker terug”, aldus een woordvoerder.

De burgemeester zei dinsdagochtend in het programma Goedemorgen Nederland op NPO 1 dat ze de verplichting heeft om mensen te laten demonstreren, maar dat ze veiligheid moet kunnen afwegen tegen het demonstratierecht. “Veiligheid gaat wat mij betreft voor.”

Volgens de woordvoerder van de burgemeester is het onder de Wet openbare manifestaties heel lastig om demonstraties in veiligheidsrisicogebieden te verbieden. Schuurmans wil daarvoor meer middelen in handen krijgen. Ze gaat juridisch onderzoeken of dat mogelijk is. “Heel vaak zijn demonstraties best mogelijk”, aldus de woordvoerder. “Dan staat er iemand met een bord om zijn of haar punt duidelijk te maken. Het gaat vooral om demonstraties zoals die van zaterdag.”

“We laten ons niet monddood maken”, reageert Greenpeace op de uitspraken van Schuurmans. Volgens een woordvoerder kijkt de organisatie ervan op dat Schuurmans “zulke grote woorden in haar mond neemt”. Hij verwijst naar een uitspraak van de rechter eerder dit jaar over een ‘protestival’ van Greenpeace op Schiphol Plaza in 2019. Schuurmans verbood het protest toen en gaf een noodbevel af. Bestuursrechters hadden hier kritiek op. “Demonstreren is een grondrecht in Nederland en de burgemeester heeft de belangrijke taak dit grondrecht op protest te beschermen. Dit geldt ook in verboden gebied”, aldus Greenpeace.

Bij Goedemorgen Nederland zei de burgemeester zich misleid te hebben gevoeld door de klimaatactivisten na het protest op Schiphol vorige week. “Zij hebben echt misbruik gemaakt van het vertrouwen dat we met elkaar moeten hebben in zo’n gebied.” De marechaussee hield zaterdag bij de actie ongeveer driehonderd mensen aan, onder meer voor het betreden van verboden terrein en vernieling van het hekwerk.