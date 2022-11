In de haven van Rotterdam heeft de douane 2814 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een container uit Ecuador en hebben een straatwaarde van ruim 210 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.

De vondst is dinsdag bekendgemaakt, maar de partij werd afgelopen weekeinde al aangetroffen. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd, aldus het OM. De cocaïne zat verstopt in dozen tussen een lading diepgevroren pijlinktvis die was bestemd voor een bedrijf in Noord-Holland.