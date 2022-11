Extra geld voor gemeenten die vrijwillig 100 asielzoekers opnemen

Gemeenten die vrijwillig voor vijf jaar minimaal honderd asielzoekers opnemen krijgen een extra beloning van het kabinet. Dat geld is vrij besteedbaar en komt bovenop het geld dat zij krijgen voor de opvang. Dat is een van de voorstellen in de nieuwe spreidingswet van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

Die wet kreeg dinsdag het groene licht van de VVD. Die coalitiepartij keerde zich lang tegen het dwingen van gemeenten om asielzoekers op te vangen. Na een lange fractievergadering, waarbij partijleider en premier Mark Rutte aanwezig was, ging de fractie alsnog akkoord.

Volgens Van der Burg wordt het met de beloning aantrekkelijker voor gemeenten om te investeren in duurzame opvanglocaties. Volgend jaar zijn er ongeveer 55.000 opvangplekken nodig. Provincies en gemeenten krijgen de ruimte om die opvangplekken te realiseren.