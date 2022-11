Storing informatieborden op NS-stations verholpen

De storing die er dinsdagmiddag voor zorgde dat er geen of verkeerde reisinformatie te zien was op de digitale schermen op de NS-stations, is verholpen. Dit laat een woordvoerder van de NS weten. Het kan wel zijn dat er “nog even” op sommige plekken wat verouderde informatie te zien is, maar dit zou zich binnen afzienbare tijd op moeten lossen.

Ook de planner en de app van de NS waren niet “up-to-date”. Als gevolg van de storing werd ook de omroep op stations deels uitgezet.

Een woordvoerder van de NS legde eerder uit dat het leek alsof er een pauzeknop was ingedrukt. Een trein die bijvoorbeeld om 16.30 uur volgens planning was vertrokken, stond om 16.45 uur nog met vertraging op het bord. Deze vertraging was er in werkelijkheid niet.

In april van dit jaar ontstond er een storing in het planningssysteem dat achter de schermen wordt gebruikt. Toen zag de NS zich genoodzaakt het treinverkeer compleet te staken. Dat was nu niet aan de orde, volgens de NS.