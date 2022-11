Groep wetenschappers waarschuwt voor effect klimaat op insecten

Het is noodzakelijk om de impact van klimaatverandering op insecten beter te begrijpen, waarschuwt een groep van zeventig internationale wetenschappers. Als op dat vlak geen actie wordt ondernomen, “dan beperken we onze kansen op een duurzame toekomst met gezonde ecosystemen drastisch”.

De groep wetenschappers heeft deze week een onderzoek gepubliceerd over de kwetsbaarheid van de kleine dieren in het wetenschappelijke tijdschrift Ecological Monographs. Onderzoeker Jetske de Boer van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is een van de auteurs. “Insecten zijn vaak veel onzichtbaarder en krijgen veel minder aandacht”, zegt ze. “Dat terwijl ze veel verschillende functies dienen in het ecosysteem.”

Niet alleen klimaatverandering raakt de beestjes. “Denk ook aan habitatverlies, minder planten voor de insecten of versnippering van groene gebieden. Daarnaast speelt onder meer vervuiling mee en het gebruik van pesticiden.” De problemen kunnen elkaar verergeren, benadrukt ze. Als een populatie al kwetsbaar is, dan is die ook minder weerbaar voor klimaatextremen.

Ze vindt dat deze combinatie van problemen veel vaker samen besproken moet worden, onder meer nu op de VN-klimaattop COP27 in Sharm-el-Sheikh. “Meer biodiversiteit kan voor insecten een oplossing zijn. Maar ook kan het helpen bij het klimaatprobleem. Die koppeling maken is erg belangrijk.” Als voorbeeld noemt ze bomen en heggen die vocht vasthouden in de bodem en er tegelijkertijd voor zorgen dat de omgeving koeler wordt voor een insect.

De Boer vindt het fijn dat het onderzoek voor een deel ook over oplossingen gaat, die de omstandigheden voor insecten verbeteren. “We zien dat insecten zich kunnen aanpassen. Kleine veranderingen in de omgeving hebben soms al een positief effect. Zorg bijvoorbeeld voor schaduw, vochtige plekjes, schuilplekken en minder bestrating in de tuin.” Dat is volgens haar ook een win-winsituatie: met minder bestrating is een tuin voor mensen ook minder warm.