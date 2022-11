Highland Games, waarbij man omkwam, had geen vergunning

De organisatie van de Highland Games in Geldrop, waar op 7 augustus een man om het leven kwam, had geen vergunning voor het evenement aangevraagd. Dat blijkt uit een dinsdag door de gemeente Geldrop-Mierlo gepresenteerd onderzoek door het COT, het lnstituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De gemeente had om dat onderzoek gevraagd.

Tijdens de spelen wordt een zware kogel met een stok weggeslingerd. Daarbij werd op die fatale zondag een 65-jarige man geraakt door een verdwaalde bal, waardoor hij om het leven kwam. De bal raakte het slachtoffer buiten het terrein waar de Highland Games werden gehouden. De inwoner van Geldrop-Mierlo liep daar toevallig langs.

Het evenement had volgens de gemeente gemeld moeten worden, en dat is niet gebeurd. Dat komt mede door onduidelijkheid over het aanvragen van een vergunning op de website van de gemeente. “De informatie op de website van de gemeente, laat ruimte voor interpretatie of een evenement vergunningplichtig is”, erkent burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo in een verklaring dinsdagavond.

De gemeente was niet betrokken bij de Highland Games. “De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een vergunning ligt nadrukkelijk bij de organisator van het evenement”, concludeert Van Bree. “Door het aanvragen van een vergunning stelt die de gemeente in staat haar controlerende rol met betrekking tot openbare orde en veiligheid uit te oefenen. Doordat in dit geval geen melding is gedaan en geen vergunning is aangevraagd, kon de gemeente deze rol niet uitoefenen.” Hij stelt verder dat het niet aan de gemeente is om te achterhalen of ergens een vergunning voor moet worden aangevraagd.

Het COT adviseert de gemeente meer duidelijkheid te scheppen over het vergunningenbeleid. Ook zou de gemeente een draaiboek moeten opstellen dat aan organisatoren van evenementen kan worden gegeven, zodat ze geen stappen overslaan of vergeten. Burgemeester en wethouders nemen deze aanbevelingen over.

Los van het onderzoek door het COT heeft ook de politie een onderzoek ingesteld om te bekijken of er iets strafrechtelijks te verwijten valt. Het Openbaar Ministerie neemt daarin nog een besluit.