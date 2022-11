Nabestaanden fatale brand Hellevoetsluis: het ergste scenario

Ruim zes jaar na de fatale woningbrand aan de Gruttostraat in Hellevoetsluis, staat de 54-jarige Evert R. uit Spijkenisse voor de rechter. Hij ontkent verantwoordelijk te zijn voor de felle en allesvernietigende woningbrand in de nacht van 19 op 20 mei 2016, waarbij het echtpaar Lampers om het leven kwam. Beide slachtoffers waren 84 jaar. Nabestaanden spraken dinsdag in de rechtbank van het ergste scenario.

R. is in 2020 door het gerechtshof al veroordeeld tot twaalf jaar celstraf voor stalking en vier andere branden in Hellevoetsluis die volgens justitie in relatie staan met de brand aan de Gruttostraat. Twee branden werden gesticht bij de zoon van het echtpaar, de andere branden waren bij zijn zus en een vriendin. Hij ging nauw om met deze ex van R. en dat is in de visie van het Openbaar Ministerie het motief van de verdachte geweest voor de reeks brandstichtingen in Hellevoetsluis.

“Hoe kan iemand zo ontsporen? Om een verloren liefde?” zei een van de dochters van het echtpaar Lampers in haar slachtofferverklaring. “De maand mei 2016 was een maand van terror. Dreigementen, brandstichtingen, gericht aan mijn broer, maar daar hield het niet mee op. Het ergste scenario voltrok zich in de nacht van 19 op 20 mei.” Na een alarmerend telefoontje snelde ze zich in tien minuten naar het huis van haar ouders. “Vlammen tot hoog boven het dak. De slaapkamer in lichterlaaie. Mijn ouders konden nergens heen. Ze zaten opgesloten in hun slaapkamer, omringd door vlammen.”

De nabestaanden vragen de rechtbank om een hoge straf met tbs op te leggen. “Ik vind verdachte schuldig aan moord, want het huis van een bejaard echtpaar, midden in de nacht, in brand steken getuigt van voorbedachten rade. Op pad gaan met brandbare vloeistoffen vanuit Spijkenisse naar Hellevoetsluis gebeurt niet in een opwelling.”

R. ontkent de branden te hebben gesticht en zegt onschuldig vast te zitten. De rechtbank citeerde dinsdag uit bedreigende sms’jes die hij gestuurd zou hebben aan zijn ex. Ook zijn adressen van de familie Lampers in zijn woning gevonden en een foto van het echtpaar op zijn laptop.

De officier van justitie komt woensdagochtend met de strafeis tegen R.