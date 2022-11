Ollongren: 50 tot 100 militairen voor EU-trainingsmissie Oekraïne

Nederland zal naar verwachting vijftig tot honderd militairen leveren aan de Europese missie (EUMAM) om Oekraïense militairen te trainen. Daarbij zal vaak nauw worden samengewerkt met de Duitsers, zegt minister Kajsa Ollongren van Defensie.

De Europese trainingsmissie vindt voornamelijk in Duitsland en Polen plaats. Wanneer de trainingen beginnen, is nog niet helemaal duidelijk. Het doel van de EU is om 15.000 Oekraïners een militaire basis- of specialistische training te geven.

Nederlandse militairen gaan onder meer lesgeven op medisch gebied en in het opruimen van explosieven, zei de minister in de Tweede Kamer. Verder gaat het om tactische en technische training in wapensystemen en het opleiden van staffunctionarissen van bataljons en brigades.

De EU-landen gingen vorige maand akkoord met de EU Military Assistance Mission. Die is nodig omdat de oorlog in Oekraïne voorlopig lijkt voort te duren. De regering in Kiev heeft ook aangegeven behoefte te hebben aan een grootschalige trainingsmissie.

In het Verenigd Koninkrijk worden al Oekraïense militairen opgeleid door Nederlandse militairen. Aan deze Britse missie nemen zo’n negentig Nederlandse militairen deel. Doel van de Britten is dit jaar 10.000 Oekraïners een militaire basistraining van vijf weken te geven. Londen wil dat aantal volgend jaar verdubbelen.