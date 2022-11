Rutte: bij fractievergadering VVD weinig gesproken over asielwet

Bij de vergadering van de Tweede Kamerfractie van de VVD heeft premier en VVD-partijleider Mark Rutte vooral over de instroom van het aantal asielzoekers gesproken, zegt hij zelf na afloop. De politiek gevoelige asielwet is veel minder aan bod gekomen, bezweert de premier na uren overleg. De fractie vergadert verder over de wet nadat Rutte is vertrokken. “Daar ben ik niet bij”, zei de premier nadat hij ruim drie uur had gesproken met de VVD-fractie over het asielbeleid.

Volgens Rutte was het “een goede en indringende vergadering en heb ik vooral geluisterd. De discussie ging niet eens zozeer over de spreidingswet, maar over hoge aantallen van de asielinstroom. Ik ga ermee aan de slag, want de instroom is te hoog”, aldus Rutte. “Daar gaan we stap voor stap aan werken. De sfeer was uitstekend.”

De druk om eruit te komen is groot, vooral in de coalitie. Ook de Tweede Kamer, de koepelorganisatie van gemeenten VNG en de burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen dat het wetsvoorstel snel naar de Tweede Kamer komt. Bovendien is het VVD-staatssecretaris Eric van der Burg zelf die verantwoordelijk is voor de wet.

Rutte wilde verder niet vertellen wat er in de fractie is gebeurd. “Wat de coalitie verwacht zal wel, ik ben hier als voorman van de VVD en de discussie ging over de grote onzekerheid van asielcijfers.” Rutte zegt dat hij die zorg steunt en ermee aan de slag gaat. Ook antwoordde hij op vragen van de media dat “er naar mijn overtuiging geen crisis is”.

De VVD-fractie verzette zich de afgelopen weken tegen een nieuwe wet die ertoe moet leiden dat de opvang van asielzoekers beter wordt gespreid over de gemeenten. In het beoogde wetsvoorstel staat dat er dwang mogelijk is bij gemeenten die blijven weigeren om iets te doen aan de asielopvang. De liberalen zien meer in vrijwilligheid en willen gemeenten met een bonus verleiden om asielzoekers op te vangen. Ook willen ze liever een tijdelijke wet. Over twee weken is het congres van de VVD, en leden zouden daarvoor ook al een motie hebben klaarliggen om de partijtop te dwingen zich te verzetten tegen de asielwet.