Segers: ik wacht op VVD, bij nee echt een probleem in coalitie

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gaat ervan uit dat de VVD toch akkoord gaat met alle aspecten van de asieldeal die de coalitie heeft gesloten, en dus ook de zogenoemde dwangwet. “Pas als er een negatieve uitkomst is, moeten we verder praten. Dan hebben we natuurlijk echt een probleem in de coalitie”, aldus de voorman van de kleinste coalitiepartij. “Maar dat is er nu nog niet. En dat wacht ik rustig af.”

Net als de VVD had ook de ChristenUnie fractievergadering op dinsdagochtend, zoals standaard het geval is. Maar de aandacht is op de vergadering van de liberale fractie gericht, waar premier en VVD-partijleider Mark Rutte aanschoof. Hij was uitgenodigd om de fractie bij te praten, die verdeeld is over de asielwet. Daarmee worden gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen. De wet is een initiatief van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel), wat het dossier nog gevoeliger maakt voor de liberalen.

“We kunnen het overal over hebben, maar niet als voorwaarde voor deze wet.” Die moet er gewoon komen, zegt Segers. “Dit is een belofte ook aan de veiligheidsregio’s, Eric van der Burg wil die wet. We hebben in de zomer afspraken gemaakt.” Die afspraken kwamen er bovendien na weken onderhandelen, benadrukt de politicus. En de ChristenUnie heeft ook al onderdelen van de afspraken moeten slikken, benadrukt Segers. De partij wil juist een ruimhartiger asielbeleid, en had grote moeite met de afspraak om gezinshereniging te beperken.