Sinterklaasjournaal staat met 1,2 miljoen kijkers in kijk-top 5

De eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal heeft maandagavond ruim 1,2 miljoen kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het programma staat daarmee op de vijfde plek van best bekeken uitzendingen.

De aftrap van de nieuwe reeks trok ongeveer evenveel kijkers als het afgelopen jaar. In 2020 vestigde de eerste aflevering een record met ruim 1,5 miljoen kijkers. Dit was in de periode dat programma’s sowieso meer kijkers trokken vanwege de coronalockdown. Verder is het aantal kijkers de afgelopen jaren vrij stabiel, blijkt uit een analyse van SKO.

De Sint komt dit jaar aan in Hellevoetsluis. In de eerste aflevering maakten de kijkers onder meer kennis met een kanonnier die een eresaluut voor de goedheiligman voorbereidt. Verslaggever Jeroen Kramer werd bovendien aangehouden door twee politieagenten, omdat ze hem verdenken van snode praktijken. Dieuwertje Blok kreeg wel het eerste contact met de stoomboot en de roetveegpieten, die het verspreiden van de pakjes hebben gedigitaliseerd.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, waar ruim 2 miljoen mensen naar keken. Naar consumentenprogramma Radar (2e) keken ruim 1,5 miljoen mensen, RTL Nieuws van 19.30 uur behaalde de derde plek met bijna 1,4 miljoen mensen.