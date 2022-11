Utrecht CS krijgt inleverautomaten voor plastic statiegeldflesjes

Utrecht CS krijgt dinsdag als eerste treinstation inleverautomaten voor plastic statiegeldflesjes.

Reizigers kunnen daar hun lege flesjes inleveren en krijgen het statiegeld via het scannen van een QR-code op hun rekening. Voor een klein flesje is het statiegeld 15 cent en 25 cent voor een grote fles. In totaal komen er in Utrecht vier automaten te staan. Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Eindhoven Centraal volgen later dit jaar.

De automaten zijn een initiatief van de NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens het spoorbedrijf zouden met de machines op de vijf grote stations jaarlijks zo’n vijftien miljoen plastic flesjes kunnen worden ingezameld. Inzet is om de stations in 2040 afvalvrij te hebben.