Van der Burg licht asielwet dinsdagavond toe aan burgemeesters

De vergadering van het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio gaat dinsdagavond niet door. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) informeert in plaats daarvan dinsdagavond een delegatie van het beraad, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en van het Interprovinciaal Overleg (IPO) over de spreidingswet, waarmee de Tweede Kamerfractie van de VVD dinsdag akkoord is gegaan. De bijeenkomst is digitaal, aldus een woordvoerder van het Veiligheidsberaad.

De spreidingswet regelt onder meer dwang voor gemeenten die niet willen meewerken aan het regelen van plekken voor asielzoekers. Maar hoe de wet er precies gaat uitzien is nog niet duidelijk. Het kabinet wil de instroom van asielzoekers ook gaan beperken, maar hoe dat moet is ook nog onduidelijk.

Voor de burgemeesters van het Veiligheidsberaad was de komst van de spreidingswet een voorwaarde om nog langer mee te werken aan het organiseren van (crisis)noodopvangplaatsen. Dat is geen taak van gemeenten en de burgemeesters hebben er genoeg van dat sommige gemeenten steeds plekken regelen, terwijl andere nog niets hebben gedaan. Het Veiligheidsberaad wil nog niets zeggen over de voorliggende spreidingswet, aangezien de inhoud van de wet nog niet bekend is.