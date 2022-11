Weer bijna 3 miljoen verkeersboetes van mei tot en met augustus

In de periode mei tot en met augustus zijn 2.937.812 verkeersovertredingen vastgesteld. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn dat er ongeveer 40.000, oftewel ruim 1 procent, minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen ging het om 2.977.737 boetes.

De meeste boetes, bijna 2,4 miljoen, zijn opgelegd wegens te snel rijden. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er meer dan 2,5 miljoen. De meeste verkeersovertredingen zijn vastgesteld met behulp van digitale hulpmiddelen, zoals camera’s, of een flitspaal.

Bij trajectcontroles zijn ruim 60.000 boetes minder uitgedeeld dan vorig jaar. Volgens het ministerie houden bestuurders zich beter aan de maximumsnelheid nu de controles er een tijdje staan. “Ook zijn op bepaalde wegen de trajectcontroles minder beschikbaar geweest vanwege onderhoudswerkzaamheden.”

Ook is een stijging te zien in het aantal boetes voor niet-handsfree telefoongebruik. Vorig jaar werden 47.438 mensen gezien die een telefoon vasthielden achter het stuur, dit jaar was dat een derde meer (66.150). Dit komt volgens het ministerie onder meer door het bekeuren van meer fietsers die onderweg een telefoon vasthouden. Sinds 1 juli 2019 is telefoongebruik ook op de fiets verboden.