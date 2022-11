Wiegel: VVD moet uit kabinet stappen als overleg asielwet strandt

Het voortbestaan van de coalitie ligt in de waagschaal als premier Mark Rutte dinsdag zijn eigen VVD-fractie niet kan overtuigen om alsnog in te stemmen met de nieuwe asielwet. Dat zegt VVD-coryfee Hans Wiegel in Radio 1-programma Sven op 1 (WNL). Als Rutte er niet in slaagt de VVD achter de asielplannen te krijgen, dan zou de coalitiepartij zich wat Wiegel betreft moeten terugtrekken uit het kabinet met nieuwe verkiezingen tot gevolg.

De VVD-fractie verzet zich tegen de nieuwe wet, die ertoe moet leiden dat de opvang van asielzoekers beter gespreid wordt over gemeenten. De coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie zijn voorstander van het wetsvoorstel dat daarover in de maak is. Ook het kabinet, inclusief de VVD-bewindslieden, is voor. De Kamerleden van de VVD zijn het er volgens ingewijden onder meer niet mee eens dat gemeenten die weigeren asielzoekers op te vangen, daartoe gedwongen kunnen worden.

Wiegel, oud-leider en erelid van de VVD, zegt de sfeer binnen en positie van zijn partij zorgelijk te vinden. Volgens Wiegel herkennen “nogal wat” kiezers zich niet meer in de VVD. Tussen de coalitiepartijen is er volgens de coryfee sprake van een crisissituatie, nu er bij coalitiegenoot ChristenUnie stemmen opgaan desnoods het vertrouwen in de VVD op te zeggen om de afhandeling van de asielwet.

“De kans op voortbestaan is kleiner geworden”, stelt Wiegel in het radioprogramma over de toekomst van het kabinet. “Het kan ook goed zijn dat meerdere regeringspartijen hard achteruitgaan bij de komende Statenverkiezingen en dat maakt de situatie nog moeilijker.” De voormalig politicus zegt door de huidige situatie weinig reden tot optimisme te zien voor zowel de VVD als het kabinet. “De komst van Rutte vandaag zegt iets over de situatie van de VVD. Ik maak me best een beetje zorgen.”