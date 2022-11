Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zakt tot minder dan 800

Ziekenhuizen behandelen steeds minder coronapatiënten nu de najaarsgolf voorbij is. Op verpleegafdelingen en intensive cares liggen momenteel 795 mensen die positief zijn getest op het coronavirus, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voor het eerst sinds 30 september komt dat aantal onder de 800 uit.

In de afgelopen dag hebben de ziekenhuizen 64 mensen nieuw opgenomen. Dat is de laagste instroom sinds 19 september. Daar staat tegenover dat meer mensen de ziekenhuizen hebben verlaten, omdat ze hersteld waren of door overlijden. Daardoor kwamen netto 54 bedden vrij.

Precies drie weken geleden stond de coronadrukte in de ziekenhuizen op het hoogtepunt van de najaarsgolf. Toen waren in totaal 1237 mensen opgenomen, 442 meer dan nu.

De cijfers maken geen verschil tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen, en mensen die andere kwalen hebben en toevallig besmet bleken.