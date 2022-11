Coalitiepartijen CDA en D66 botsen over acute zorg

CDA en D66 staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de plannen van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) om de acute zorg anders te organiseren. Samen met de oppositie wil het CDA niet af van de zogeheten 45-minutennorm voor ambulances, zonder dat er een nieuwe norm is en zonder dat de acute zorg – ook regionaal – goed is geregeld. D66 vindt het onverstandig om aan die 45-minutennorm vast te houden, waarbinnen een patiënt die spoedeisende zorg nodig heeft door een ambulance naar een ziekenhuis moet worden gebracht.

Momenteel worden – ook kwetsbare – ziekenhuizen betaald om spoedeisende hulpposten (SEH’s ) open te houden om aan die norm te kunnen voldoen. “Dat is een gekke gedachte”, zei Wieke Paulusma van D66 in een Kamerdebat. Het is volgens haar wel belangrijk om in ieder geval de basisvoorzieningen op orde te hebben, zoals de aanwezigheid van voldoende huisartsen en huisartsenposten.

Daar is geen Kamerlid het mee oneens, maar als de acute zorg regionaal niet tegelijkertijd goed is geregeld vallen kleine ziekenhuizen om. “Dit is de nekslag voor ziekenhuizen”, benadrukte Joba van den Berg (CDA). Dat zeggen ook oppositiepartijen als GroenLinks, PvdA, PVV en SP. Het CDA is niet tegen een herziening van die norm “maar je moet oude schoenen niet weggooien als je nog geen nieuwe hebt”, zei Van den Berg.

Het CDA wil dat Kuipers met een ander plan komt voor de acute zorg. Dat wil ook een groot deel van de oppositie. Zij zijn met het CDA tegen vergaande concentratie van de acute zorg en vinden dat de minister veel te veel vanuit medisch perspectief de acute zorg wil hervormen. Nabijheid is volgens het CDA en de oppositie een belangrijk kwaliteitsaspect van acute zorg. Van den Berg zei “als een wesp gestoken te zijn” dat de minister dat niet vindt. Ook GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet vindt dat de minister met deze opstelling “de plank hier echt mis slaat”.