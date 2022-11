Door Belgische staking minder treinen van en naar Nederland

Nederlandse treinreizigers die naar België reizen hebben woensdag last van de landelijke staking bij de zuiderburen. Volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) rijden de treinen tussen Antwerpen en Roosendaal bijvoorbeeld maar zeer beperkt.

De spoorvervoerder adviseert mensen om zo mogelijk te reizen met de IC Brussel – Amsterdam via Breda. Maar ook meerdere van die intercity’s zijn uit het schema geschrapt. Tussen Maastricht en Luik rijden ook geen of maar heel weinig treinen. De Thalys en Eurostar gaan wel volgens dienstregeling, geeft de NS op zijn website aan.

Door grootscheepse acties in België worden woensdag onder andere het luchtverkeer, het openbaar vervoer, maar ook vele andere diensten verstoord. De werkonderbrekingen zijn een protestactie tegen de hoge energieprijzen en de dalende koopkracht. In verschillende Belgische steden zijn de hele dag door bijeenkomsten en betogingen gepland. De NS gaat er vanuit dat de staking in het Belgisch openbaar vervoer duurt tot woensdag 22.00 uur.