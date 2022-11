Glennis Grace krijgt taakstraf van 200 uur voor geweld in Jumbo

Zangeres Glennis Grace is woensdag veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor het geweldsincident in een Amsterdams filiaal van Jumbo, in februari dit jaar. De rechtbank in Amsterdam sprak in het vonnis over fors geweld. Supermarktmedewerkers “hadden geen schijn van kans en hebben pijn geleden”, aldus de rechtbank.

Glennis Grace was zelf bij de uitspraak aanwezig. De zangeres is schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging, maar werd vrijgesproken van mishandeling omdat de supermarktmedewerker geen letsel had opgelopen door haar duw. Ze werd ook vrijgesproken van bedreiging, omdat dit volgens de rechtbank niet kan worden bewezen.

Bewakingsbeelden van het chaotische incident toonden aan dat drie supermarktmedewerkers op zaterdagavond 12 februari werden getrapt en geslagen door een groep van vijf volwassenen en twee minderjarigen. Glenda Batta (44), zoals de zangeres in werkelijkheid heet, heeft een medewerker met een platte hand geduwd en deze ook een knietje gegeven. Zij haalde als eerste uit, aldus de rechter. De groep was direct gewelddadig.

Volgens de rechtbank was het een opgezet plan en was Batta daarvan de initiator. “U bent daarvoor verantwoordelijk”, aldus de rechter. Bij het bepalen van de straf woog hij mee dat haar carrière is beschadigd. Omdat ze een blanco strafblad had, vindt de rechtbank de geëiste voorwaardelijk celstraf van een maand niet nodig en een taakstraf passend.

Eerder die avond was de toen 15-jarige zoon van de zangeres de winkel uitgezet omdat hij tijdens het doen van boodschappen een elektronische sigaret rookte. Hij verzette zich hevig, gooide met winkelmandjes en kwam ten val. Volgens zijn moeder kwam hij met een bebloed gezicht thuis, waarop ze besloot verhaal te gaan halen. Haar zoon Anthony en zijn 15-jarige vriend stonden voor de kinderrechter en krijgen donderdag hun vonnis te horen.

Vier medeverdachten in de zaak zijn veroordeeld tot taakstraffen van 50 tot 200 uur. Batta’s ex-vriend Dion K. (27) kreeg een taakstraf van 200 uur, net als Batta’s neefje Jonathan L. (20). Reginald K. (51) die als vader van Anthony’s vriend meeging naar de supermarkt, kreeg een taakstraf van 50 uur, waar justitie 150 had geëist.