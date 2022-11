Glennis Grace legt zich neer bij taakstraf voor geweld in Jumbo

Glennis Grace legt zich neer bij haar veroordeling voor haar aandeel in het geweldsincident eerder dit jaar in een filiaal van Jumbo in Amsterdam. “Ik ga niet in hoger beroep”, zo verklaarde ze na afloop van de rechtbankuitspraak tegen de verzamelde pers.

“Ik ben gewoon blij dat het nu voorbij is, er valt wel iets van m’n schouders af”, zei de 44-jarige Glenda Batta, zoals de zangeres echt heet. “Ik accepteer alles wat mij is verteld en hopelijk kan ik nu gewoon weer door.” Ook herhaalde ze nogmaals dat ze spijt heeft van het incident en sprak ze de wens uit om nog een keer met de slachtoffers om de tafel te zitten. “Zodat we dit hopelijk samen kunnen afsluiten”.

De rechter veroordeelde Batta woensdag tot een taakstraf van 200 uur. Ze is schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging, maar werd vrijgesproken van mishandeling en bedreiging.

Vier medeverdachten in de zaak zijn veroordeeld tot taakstraffen van 50 tot 200 uur.