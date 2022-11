Greenpeace wil dat Strafhof zaak begint tegen Brazilië

Greenpeace klopt woensdag aan bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, in de hoop dat dit hof een onderzoek begint tegen Brazilië. De regering van dat land zou schuldig zijn aan misdaden tegen de menselijkheid tegen inheemse stammen en andere bewoners van het Amazone-regenwoud. De slachtoffers “worden genadeloos uitgebuit voor winst door een wijdverbreide, systematische aanval op hun levens en leefomstandigheden”, zegt Greenpeace.

Volgens Greenpeace zijn de misdaden tussen 2011 en 2021 gepleegd. Het gaat dus niet alleen om de regeerperiode van de vertrekkende rechts-populistische president Jair Bolsonaro, maar ook om zijn voorgangers Michel Temer (liberaal) en Dilma Rousseff (sociaaldemocratisch). In die periode waren er volgens de milieuorganisatie zeker 430 moorden, 554 moordpogingen, 2290 doodsbedreigingen en 87 martelingen. Ook zouden meer dan 100.000 mensen van hun grond zijn verdreven.

De advocaat van Greenpeace zegt in een verklaring dat de aanvallen “nieuwe extremen” hebben bereikt in de afgelopen jaren onder Bolsonaro. “Als de Amazone moet helpen om dodelijke opwarming van de aarde te voorkomen, moeten de massale misdaden tegen de beschermers van het regenwoud stoppen.”

Of het daadwerkelijk tot een onderzoek en vervolging komt, is aan de aanklager van het International Strafhof, de Brit Karim Khan. In principe zou hij een zaak mogen starten, omdat Brazilië het Verdrag van Rome heeft geratificeerd en dus is aangesloten bij het Internationaal Strafhof.

De komende president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, treedt op 1 januari aan. Hij heeft beloofd meer te doen tegen ontbossing en geweld in de Amazone.