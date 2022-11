Hoekstra waarschuwt op Kristallnachtherdenking voor desinformatie

In de Portugese Synagoge in Amsterdam is woensdag de Kristallnacht herdacht. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken riep in een toespraak op het gesprek aan te gaan met mensen die openlijk (antisemitische) complottheorie├źn aanhangen en desinformatie verspreiden. “Onverdraagzame stemmen klinken luid, vooral omdat het aan de andere kant zo stil is.”

De Kristallnacht was een pogrom, een door de nazi’s georganiseerde actie gericht tegen de Joodse bevolking van Duitsland. Bijna honderd Joden werden in de nacht van 9 op 10 november 1938 vermoord en duizenden synagogen en winkels van Joden werden verwoest. Het was een voorbode van de massamoord op Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s.

Hoekstra vertelde hoe de Kristallnacht door de Duitse staat werd georkestreerd. Ook citeerde hij een bericht van een Britse diplomaat in Berlijn, die zag hoe het geweld werd toegejuicht of in ieder geval niet werd afgewezen. “In die observatie zit een les die ook vandaag relevant is. Dat je haat nooit mag tolereren, dat je nooit passief mag zijn.”

De minister stelde dat antisemitisme anno 2022 “verre van weg” is uit Nederland en dat hem dat “echt razend” maakt. Hoekstra zei dat antisemitisme diep doordringt in de samenleving, al is volgens hem vaak enkel het topje van de ijsberg te zien. “Ook hier vandaag. Want deze herdenking kan alleen plaatsvinden omdat deze synagoge streng wordt beveiligd.”

Hoekstra onderstreepte dat dialoog cruciaal is om door te dringen tot mensen die er fundamenteel andere denkbeelden op nahouden en bijvoorbeeld “flirten met complottheorie├źn waarin Joden impliciet de hoofdrol spelen”. “Zoek die kennissen, vrienden, familie op, confronteer, schud wakker”, riep de minister op. “Luister naar hun zorgen, maar houd hen ook een spiegel voor. Alleen zo kunnen we haat overstemmen en het redelijke geluid terugvinden dat ik te vaak mis in ons land.”

Chanan Hertzberger, voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO), hield eveneens een speech waarin hij waarschuwde voor de gevaren van intolerantie. Volgens Hertzberger zijn sommige opvattingen die honderd jaar geleden de voedingsbodem vormden voor de haat tegen Joden teruggekeerd. Hij noemde als voorbeelden het idee dat Joden de media zouden beheersen of achter de coronapandemie zouden zitten. “De storm die groeit uit intolerantie en haat treft iedereen. Nietsdoen is geen optie, want wie zijn ogen nu sluit, moet er rekening mee houden dat de wereld heel donker kan zijn als hij ze weer opent.”

De Nationale Kristallnachtherdenking in Amsterdam werd bijgewoond door achthonderd tot duizend mensen. Volgens CJO was dat ruim het dubbele van andere jaren.