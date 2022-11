Jetten hoopt gat in vliegtaks voor privéjet op termijn te dichten

Klimaatminister Rob Jetten hoopt in de toekomst een oplossing te vinden voor de uitzondering van transferpassagiers en privéjets op de vliegbelasting. Dat zegt hij na kritiek op de gaten in de vliegbelasting uit de Tweede Kamer. Een aantal partijen legt volgens de bewindsman de “vinger op de zere plek”.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya uitte zijn onvrede over de uitzondering voor transferpassagiers uit het buitenland. Mensen die overstappen op een andere vlucht op Schiphol, hoeven geen vliegbelasting te betalen. Het CDA wil dat diezelfde uitzondering geldt voor mensen die met de trein uit het buitenland naar het vliegveld reizen. Kamerlid Pieter Omtzigt pleit ervoor om ook zakenjets onder de vliegtaks te laten vallen.

Voor komend jaar kan het kabinet de vliegtaks niet aanpassen, liet Jetten doorschemeren tijdens het debat over het Belastingplan. Maar hij is door de partijen wel aan het denken gezet. “We zoeken naar vormen om vliegen beter te beprijzen. Daar zetten we nu een belangrijke stap in met de aanpassing van de vliegbelasting. Maar onder andere op privéjets en op transferpassagiers, zit er nog een lacune in het beleid.”

De bewindsman wijst erop dat minister Mark Harbers (Infrastructuur) begin volgend jaar met toekomstplannen voor de luchtvaart komt. Jetten wil de hiaten in de vliegtaks met Harbers bespreken.