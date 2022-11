Kick Out Zwarte Piet trapt actiejaar af met meldpunt

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) begint donderdag een meldpunt waarop mensen kunnen aangeven of er bij de sinterklaasintocht in hun gemeente nog zwarte pieten rondlopen. Met de resultaten wil KOZP volgend jaar kijken waar naar haar mening nog actie vereist is tegen Zwarte Piet. In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Koninkrijk der Nederlanden werd afgeschaft.

Het meldpunt vormt de aftrap van een jaar van actie om “de aftocht van Zwarte Piet definitief te maken”. Op de agenda staan onder meer demonstraties bij de sint-intochten in Zaandam en Staphorst.

KOZP zegt “na twaalf jaar protesteren” een grote verschuiving in de samenleving te zien, maar er moet nog een schepje bovenop. “Er is veel bereikt en er is alle reden hoopvol te zijn, maar er zijn in Nederland nog steeds plekken waar racisme niet tot nauwelijks benoemd of bestreden wordt. In veel gemeenten, steden en dorpen lijkt de tijd stil te staan en wordt Zwarte Piet nog steeds getolereerd of zelfs gevierd.”