KNVB wil in ochtendshow Radio 2 standpunt over Qatar uitleggen

De KNVB wil “heel graag” in Jan-Willem Start Op!, de ochtendshow van NPO Radio 2, uitleggen waarom het wel goed is om aandacht te blijven besteden aan het omstreden WK in Qatar. Dat laat een woordvoerder van de KNVB woensdag weten, nadat de makers van het goed beluisterde programma hadden gemeld dat zij het hele WK links laten liggen.

Dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte meldden in hun programma geen aandacht meer te gaan besteden aan het WK in Qatar. Zij namen het besluit tijdens een gesprek over een omstreden interview waarin de Qatarese WK-ambassadeur stelde dat homo’s geestesziek zijn. “Het stapelt zich op, elke dag weer nieuwe kritische noten”, zei Roodbeen in de uitzending. “En we doen maar alsof er niets aan de hand is. Ik heb daar geen zin meer in.”

De KNVB beklemtoont “dat wij ook boos zijn over de mensenrechtenschendingen en de absurde uitspraken over homoseksualiteit en vrouwen. Daar zijn we het over eens, we zijn het alleen niet eens over de manier waarop je hier het beste mee omgaat.” Volgens de voetbalbond maakt het WK de mensenrechten in het land bespreekbaar: “Wij nemen onze verantwoordelijkheid en uiteindelijk is het aan de politiek om hier daadwerkelijke verandering in aan te brengen.”

Roodbeen laat desgevraagd weten dat “de KNVB altijd welkom is om uit te leggen waarom wij wel aandacht aan het toernooi zouden moeten besteden”. In de nieuwsbulletins in het programma, die worden verzorgd door de NOS, zal het WK overigens wel aan bod komen als de actualiteit daar aanleiding toe geeft.