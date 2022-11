Kuipers: kwaliteit en toegankelijkheid acute zorg ondermaats

De toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg is niet goed, vindt zorgminister Ernst Kuipers. Hij wil die verbeteren door onder meer, op termijn, nieuwe normen in te voeren en af te stappen van de huidige 45-minutennorm waarop een ambulance een patiĆ«nt naar een spoedeisende hulppost (SEH’s) moet brengen. Die huidige norm en de financiering van SEH’s blijven gelden totdat er een nieuwe norm is, zei de minister in een debat met de Tweede Kamer in de hoop die gerust te stellen.

Met deze toezegging haalde hij inderdaad de angel uit het debat, waarin coalitiepartij CDA en de oppositie ageerden tegen vooral het schrappen van de 45-minutennorm. Binnen een jaar komt de minister met een concreet plan voor een andere rijtijdennorm en bekostiging van SEH’s. Hij benadrukte dat toegankelijkheid en tijdigheid daarbij belangrijk zijn. Het uitgangspunt voor de minister is de zorg “nabij te organiseren waar dat kan en verder weg waar dat moet”, zei Kuipers. Hij vindt dat het aanbod van SEH’s in elke regio op elkaar moet worden afgestemd.

De minister noemde het “aperte onzin” dat met een andere norm en andere bekostiging 29 SEH’s en ziekenhuizen verdwijnen, zoals een groot deel van de Kamer vreest, waaronder coalitiepartij CDA. Die opmerking schoot bij de PVV en GroenLinks in het verkeerde keelgat. Fleur Agema (PVV) eiste een keiharde garantie van de minister dat SEH’s en ziekenhuizen niet gaan omvallen bij het loslaten van die 45-minutennorm. Die kwam er niet.

Ook Corinne Ellemeet (GroenLinks) noemde het een “forse uitspraak” van Kuipers. Volgens Ellemeet moeten kwetsbare ziekenhuizen nu financieel gesteund worden om hun spoedeisende hulp open te houden om aan die 45-minutennorm te kunnen voldoen. Ze kan zich niet voorstellen dat dit geld niet meer nodig is als die norm wordt losgelaten. Ze vreest met PVV en SP dat er SEH’s en vervolgens ziekenhuizen verdwijnen.

De noodzaak tot een andere norm staat voor Kuipers buiten kijf. De huidige norm dateert uit 2002 en sindsdien is er veel veranderd. Daarnaast adviseren diverse adviesorganen in de zorg tot herziening van de huidige norm, zei hij. Kuipers wil dat iedere regio in kaart gaat brengen hoe het er nu met de acute zorg voor staat en daarna met een regioplan komt om die acute zorg te verbeteren. Daarna moet worden bekeken of nieuwe normen daarbij passen.

Los daarvan moet de acute zorg de komende twaalf maanden al worden verbeterd, zei Kuipers. De acute zorg is nu “niet voldoende” en “moet echt beter”.