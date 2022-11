Nog 5 actievoerders vast na actie tegen Zwarte Piet in Emmen

Vijf actievoerders die maandag in de raadszaal in Emmen werden aangehouden bij een protest tegen Zwarte Piet zitten woensdag nog vast. Het is nog niet gelukt om hun identiteit vast te stellen, meldt de politie. In totaal werden maandag twaalf betogers aangehouden, zeven van hen zijn inmiddels weer naar huis.

Demonstranten verstoorden de raadsvergadering in Emmen omdat ze willen dat het uiterlijk van de pieten bij de Sinterklaasintocht in de Drentse stad wordt aangepast. Ze werden aangehouden voor lokaalvredebreuk omdat ze ook na herhaaldelijke oproepen om te vertrekken uit de raadszaal, bleven zitten.

De actie is opgeëist door klimaatactivisten van Extinction Rebellion die zich hiermee naar eigen zeggen solidair toont met de antiracismebeweging en de acties van Kick Out Zwarte Piet.