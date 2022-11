OM eist tegen verdachten overval waardetransport Amsterdam-Noord

Het Openbaar Ministerie komt woensdag met de strafeisen tegen acht mannen die worden verdacht van de gewelddadige overval op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, op 19 mei vorig jaar. De overval leidde tot een wilde achtervolging door de massaal uitgerukte politie, die eindigde in een weiland bij Broek in Waterland, een dorp boven Amsterdam. Eén overvaller, een Fransman van 47, werd daar door de politie doodgeschoten.

Dat de mannen schuldig zijn aan de overval, staat nagenoeg vast. Een en ander is vastgelegd door bewakingscamera’s en de verdachten hebben grotendeels bekennende verklaringen afgelegd. De focus in de strafzaak ligt op de vraag of de vluchtende overvallers gericht op de politie hebben geschoten. De verdachten hebben tot dusver volgehouden dat dat niet het geval is geweest. Forensisch onderzoek lijkt hun beweringen te ondersteunen – nergens zijn inslagen gevonden van door de overvallers afgevuurde kogels.

Een reeks betrokken politiemensen heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie heeft een aantal verdachten uit de groep hier dan ook voor aangeklaagd.

Dat er flink is geschoten, staat vast. In Broek en Waterland zijn acht hulzen gevonden van door de overvallers verschoten kogels en 87 van politiekogels. Naast het dodelijke slachtoffer onder de overvallers raakten twee van hen gewond.

De acht verdachten zijn afkomstig uit Frankrijk en België, op twee na veertigers. Een negende verdachte uit Frankrijk staat later terecht. Een tiende, Belgische verdachte moet nog naar Nederland worden overgebracht. Ook een in november in België aangehouden vrouw van destijds 20 is nog verdachte. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig.