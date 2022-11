Pensioenleeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De pensioenleeftijd gaat in 2028 met drie maanden omhoog, laat minister Carola Schouten (Pensioenen) weten. Mensen krijgen dan hun AOW als ze 67 jaar en drie maanden oud zijn.

De pensioenleeftijd gaat omhoog omdat de verwachting is dat 65-jarigen in 2028 langer zullen leven. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Tijdens de coronaperiode de afgelopen twee jaar daalde juist de levensverwachting.

In 2019 is afgesproken de pensioenleeftijd minder snel te laten stijgen. Dat was onderdeel van het pensioenakkoord. Dat houdt in dat elke 4,5 maand dat Nederlanders naar verwachting langer leven, de AOW-leeftijd automatisch met drie maanden omhooggaat.