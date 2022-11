Rechtbankuitspraak in zaak Glennis Grace over geweld in supermarkt

De rechtbank in Amsterdam doet woensdagmiddag uitspraak in de zaak van Glennis Grace. Tegen de zangeres is twee weken geleden 200 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist voor het geweldsincident in een Amsterdams filiaal van Jumbo in februari dit jaar.

Haar zoon Anthony had in de winkel een elektronische sigaret gerookt, was daarop aangesproken en de winkel uitgeduwd. Daarbij verzette hij zich hevig, gooide hij met winkelmandjes en kwam ten val.

In de loop van de avond kwam Glennis Grace naar de winkel om verhaal te halen met vier andere volwassenen, haar zoon en zijn vriendje. Bewakingsbeelden van het chaotische incident toonden aan dat drie supermarktmedewerkers werden getrapt en geslagen door de groep. Glenda Batta (44), de echte naam van de zangeres, zou een medewerker met een platte hand hebben geduwd, ook zou ze hem een knietje hebben gegeven.

Volgens de officier van justitie nam Batta het initiatief. “Jonge supermarktmedewerkers zijn belaagd. Ze zijn opgejaagd, geslagen, getrapt en achtervolgd terwijl ze gewoon op zaterdagavond aan het werk waren. Dat kan worden gezien als eigenrichting.”

Tegen de medeverdachten zijn straffen van 150 tot 200 uur geëist. De nu 16-jarige zoon van Glennis Grace en zijn 16-jarige vriend stonden voor de kinderrechter en horen donderdag het vonnis.